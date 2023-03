Berlusconi ricoverato al San Raffaele: presto verrà dimesso (Di martedì 28 marzo 2023) Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, è stato ricoverato al San Raffaele, ma presto verrà dimesso dall'ospedale Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 marzo 2023) Silvio, ex presidente del Milan, è statoal San, madall'ospedale

Berlusconi ricoverato al San Raffaele Il leader di Forza Italia dovrebbe uscire già mercoledì dopo essersi sottoposto ad alcuni controlli. Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbe alcun problema di salute particolare: il leader di Forza Italia sta svolgendo degli esami. Il fondatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 85 anni, si trova ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per controlli. A quanto riferiscono le agenzie di stampa, l'ex presidente del Consiglio è arrivato nella struttura nel