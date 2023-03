Berlusconi ricoverato al San Raffaele per dei controlli (Di martedì 28 marzo 2023) Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e patron del Monza, è stato ricoverato nella giornata di ieri – lunedì 27 marzo 2023 – all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli. Berlusconi, 86 anni avrebbe accusato dei dolori nella giornata di lunedì, ma è entrato autonomamente nell’ospedale lombardo e dovrebbe essere dimesso già nella mattinata L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 marzo 2023) Silvio, leader di Forza Italia e patron del Monza, è statonella giornata di ieri – lunedì 27 marzo 2023 – all’ospedale Sandi Milano per dei, 86 anni avrebbe accusato dei dolori nella giornata di lunedì, ma è entrato autonomamente nell’ospedale lombardo e dovrebbe essere dimesso già nella mattinata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

