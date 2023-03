Berlusconi ricoverato al San Raffaele per controlli, dimissioni dall'ospedale tra stasera e domani mattina (Di martedì 28 marzo 2023) Silvio Berlusconi ricoverato all?ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia si trova da ieri nel nosocomio milanese per svolgere degli esami di routine. Il Cav, 86 anni,... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 marzo 2023) Silvioall?San. Il leader di Forza Italia si trova da ieri nel nosocomio milanese per svolgere degli esami di routine. Il Cav, 86 anni,...

