Berlusconi ricoverato al San Raffaele: le condizioni (Di martedì 28 marzo 2023) Silvio Berlusconi è stato ricoverato nella giornata di ieri all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia non che presidente del Monza avrebbe accusato alcuni dolori che lo hanno portato alla decisione di sottoporsi ad alcuni controlli di sicurezza. Berlusconi in ospedale: quando verrà dimesso Le sua situazione però non preoccupa. Berlusconi è entrato autonomamente nell’ospedale lombardo e, se tutto dovesse andare come sperato, potrebbe esser dimesso già nella giornata di domani. Berlusconi Ospedale RicoveroL’ultimo ricovero risale a gennaio 2022, a cavallo dell’elezione del Presidente della Repubblica. In quell’occasione però le sue condizioni erano peggiori: c’era in atto un’infezione alla vie urinarie, pesante a tal punto da costringerlo a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 marzo 2023) Silvioè statonella giornata di ieri all’ospedale Sandi Milano. Il leader di Forza Italia non che presidente del Monza avrebbe accusato alcuni dolori che lo hanno portato alla decisione di sottoporsi ad alcuni controlli di sicurezza.in ospedale: quando verrà dimesso Le sua situazione però non preoccupa.è entrato autonomamente nell’ospedale lombardo e, se tutto dovesse andare come sperato, potrebbe esser dimesso già nella giornata di domani.Ospedale RicoveroL’ultimo ricovero risale a gennaio 2022, a cavallo dell’elezione del Presidente della Repubblica. In quell’occasione però le sueerano peggiori: c’era in atto un’infezione alla vie urinarie, pesante a tal punto da costringerlo a ...

