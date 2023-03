Berlusconi ricoverato al San Raffaele: in ospedale per controlli dopo dolori (Di martedì 28 marzo 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da ieri 27 marzo, dopo che ha accusato dei dolori secondo quanto riporta il Corriere della Sera. In ospedale però l’ex premier sarebbe entrato autonomamente e da lì è previsto che sarà dimesso domani mattina. L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risale a poco più di un anno fa, a gennaio 2022, durante i lavori per l’elezione per il presidente della Repubblica. All’epoca il leader di Forza Italia era dovuto andare in ospedale per un’infezione alle vie urinarie particolarmente pesante, tanto da richiedere una terapia massiccia. Ieri sui social Berlusconi aveva ricordato i 29 anni dalla vittoria elettorale che lo aveva visto ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Silvioall’Sandi Milano da ieri 27 marzo,che ha accusato deisecondo quanto riporta il Corriere della Sera. Inperò l’ex premier sarebbe entrato autonomamente e da lì è previsto che sarà dimesso domani mattina. L’ultimo ricovero dial Sanrisale a poco più di un anno fa, a gennaio 2022, durante i lavori per l’elezione per il presidente della Repubblica. All’epoca il leader di Forza Italia era dovuto andare inper un’infezione alle vie urinarie particolarmente pesante, tanto da richiedere una terapia massiccia. Ieri sui socialaveva ricordato i 29 anni dalla vittoria elettorale che lo aveva visto ...

