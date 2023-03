Berlusconi al San Raffaele per controlli, passerà notte in ospedale (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 86 anni, si trova all’ospedale San Raffaele di Milano per controlli. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, l’ex premier è arrivato nel pomeriggio di ieri e domattina dovrebbe rientrare a casa. L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L’ex premier è stato ricoverato a gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Il leader di Forza Italia Silvio, 86 anni, si trova all’Sandi Milano per. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, l’ex premier è arrivato nel pomeriggio di ieri e domattina dovrebbe rientrare a casa. L’ultimo ricovero dial Sanrisaliva a gennaio dello scorso anno. L’ex premier è stato ricoverato a gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

