Berlusconi al San Raffaele per controlli, passerà notte in ospedale (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 86 anni, si trova all'ospedale San Raffaele di Milano per controlli. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, l'ex premier è arrivato nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. - Il leader di Forza Italia Silvio, 86 anni, si trova all'Sandi Milano per. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, l'ex premier è arrivato nel ...

