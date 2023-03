Benevento, alla Rocca il Congresso interprovinciale della FABI (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno 31 Marzo 2023 alle ore 10 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, si terrà il Congresso Provinciale della F.A.B.I. (Federazione Autonoma Bancari Italiani) di Benevento, congiuntamente alle province di Campobasso e Isernia. Sarà la prima esperienza di Congresso interprovinciale tra realtà che, seppur autonome, dimostrano una comune unità di intenti al fine di lottare per uno sviluppo reale – e non esclusivamente mediatico – del sistema creditizio e della crescita economica complessiva dei territori. Altro tema sarà la difesa dei diritti essenziali dei lavoratori e dei cittadini, al cospetto di poteri forti che tendono a minare le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno 31 Marzo 2023 alle ore 10 presso la Sala Consiliaredei Rettori, sedeProvincia di, si terrà ilProvincialeF.A.B.I. (Federazione Autonoma Bancari Italiani) di, congiuntamente alle province di Campobasso e Isernia. Sarà la prima esperienza ditra realtà che, seppur autonome, dimostrano una comune unità di intenti al fine di lottare per uno sviluppo reale – e non esclusivamente mediatico – del sistema creditizio ecrescita economica complessiva dei territori. Altro tema sarà la difesa dei diritti essenziali dei lavoratori e dei cittadini, al cospetto di poteri forti che tendono a minare le ...

