Bellarte e il post qualificazione: "Orgogliosi di essere ancora fra le otto migliori d'Europa" (Di martedì 28 marzo 2023) Il primo passo è stato compiuto, il primo obiettivo centrato: la Nazionale Under 19 di Futsal, per il secondo anno consecutivo, si è qualificata alla fase finale dell'Europeo di categoria. Un risultato importante, arrivato a chiusura del Main Round, che ha rappresentato un'importante tappa nel processo di maturazione di questo gruppo di giovani calciatori. Superata 3-0 la Repubblica Ceca all'esordio, il pari con l'Inghilterra aveva rimesso in discussione il passaggio del turno: la gara da dentro o fuori con la Turchia è stata un saliscendi di emozioni, fino al felice epilogo (4-2 il finale) in un PalaErcole di Policoro da sold out. Bellarte. E così, quarantotto ore dopo la vittoria con la Turchia e con il pass per la fase finale dell'Europeo Under 19 in tasca, il tecnico Massimiliano Bellarte, a margine del Clinic di formazione tenuto ...

