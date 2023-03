Belen Rodriguez smentisce i rumors sulla gravidanza: il gesto social (Di martedì 28 marzo 2023) Belen Rodriguez smentisce i rumors sulla presunta gravidanza con un divertente post social: ecco le parole della showgirl Belen Rodriguez sta proseguendo la sua avventura a “Le Iene” in qualità da conduttrice. L’amata showgirl è sempre più impegnata e concentrata soprattutto nell’ambito della moda. Belen infatti ha da poco lanciato il suo nuovo brand di abbigliamento “Mar de Margaritas”. Dopo il grande successo del brand “Hinnominate” ideato col fratello Jeremias e la sorella Cecilia, Belen ha deciso di lanciarsi anche su un altro progetto. Poche settimane fa inoltre è uscita la nuova collezione del brand “Hinnominate” che ha già conquistato il cuore di tantissimi fan che seguono con affetto i ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 marzo 2023)presuntacon un divertente post: ecco le parole della showgirlsta proseguendo la sua avventura a “Le Iene” in qualità da conduttrice. L’amata showgirl è sempre più impegnata e concentrata soprattutto nell’ambito della moda.infatti ha da poco lanciato il suo nuovo brand di abbigliamento “Mar de Margaritas”. Dopo il grande successo del brand “Hinnominate” ideato col fratello Jeremias e la sorella Cecilia,ha deciso di lanciarsi anche su un altro progetto. Poche settimane fa inoltre è uscita la nuova collezione del brand “Hinnominate” che ha già conquistato il cuore di tantissimi fan che seguono con affetto i ...

