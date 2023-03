Belen Rodriguez col pancione su Instagram: “Ne aspetto due” (Di martedì 28 marzo 2023) Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? Lei replica su Instagram: “Non aspetto un bambino, ne aspetto due”. Ma aggiunge un dettaglio che chiarisce tutto sulla sua presunta gravidanza, eccolo: “(Fake news)”. Belen incinta per la terza volta? Ecco le foto Per un attimo abbiamo creduto tutti – o quanto meno lo abbiamo sperato – che Belen Rodriguez fosse incinta e aspettasse il secondo figlio da Stefano De Martino. L’equivoco era nato su Instagram quando un utente le aveva chiesto se fosse incinta e lei aveva messo un “cuoricino” alla sua domanda. La reazione della showgirl non era passata inosservata alla regina del gossip, Deianira Marzano, che subito riprese la notizia tra le sue Storie, scatenando le voci che la gravidanza fosse ... Leggi su dilei (Di martedì 28 marzo 2023)è incinta del terzo figlio? Lei replica su: “Nonun bambino, nedue”. Ma aggiunge un dettaglio che chiarisce tutto sulla sua presunta gravidanza, eccolo: “(Fake news)”.incinta per la terza volta? Ecco le foto Per un attimo abbiamo creduto tutti – o quanto meno lo abbiamo sperato – chefosse incinta e aspettasse il secondo figlio da Stefano De Martino. L’equivoco era nato suquando un utente le aveva chiesto se fosse incinta e lei aveva messo un “cuoricino” alla sua domanda. La reazione della showgirl non era passata inosservata alla regina del gossip, Deianira Marzano, che subito riprese la notizia tra le sue Storie, scatenando le voci che la gravidanza fosse ...

