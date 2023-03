(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”.Rodriguez sceglieper smentire ufficialmente una sua, e posta una foto dove appare con un finto pancione mentre scherza con il suo parrucchiere Mimmo e un amico anche loro fintamente “incinti”. La showgirl argentina polverizza così i ‘rumors’ che nelle scorse settimane avevano riempito i siti di gossip ipotizzando chefosse incinta del secondo figlio dal marito, il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino. Un ‘like’ della showgirl a un commento di un fan che le chiedeva apertamente della, e un’assenza improvvisa da ‘Le Iene’, avevano dato materiale a followers e media per ricamare su un’eventuale bimbo in arrivo. Al momento però, la Rodriguez sembra smentirne ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Belen Rodriguez risponde al gossip sulla sua terza gravidanza - News24_it : Belen e la gravidanza: il messaggio su Instagram - zazoomblog : Ultime Notizie – Belen e la gravidanza: il messaggio su Instagram - #Ultime #Notizie #Belen #gravidanza: - vivereitalia : Belen e la gravidanza: il messaggio su Instagram - ledicoladelsud : Belen e la gravidanza: il messaggio su Instagram -

Giorni fa, tra l'altro,aveva voluto ulteriormente sciogliere a modo suo i dubbi sulla ... Quello dellanon è nemmeno l'unico gossip che l'ha riguardata in tempi non sospetti. Si è ..."Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)".Rodriguez sceglie Instagram per smentire ufficialmente una sua, e posta una foto dove appare con un finto pancione mentre scherza con il suo parrucchiere Mimmo e un amico anche loro ...Dalla crisi con Stefano De Martino ad addirittura le voci di una terzaRodriguez ha lasciato parlare tutti e ha sparso, va detto, anche qualche indizio per mettere tutti sulla ...

Belen rompe il silenzio sulla gravidanza: la verità in una foto Today.it

"Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”. Belen Rodriguez sceglie Instagram per smentire ufficialmente una sua gravidanza, e posta una foto dove appare con un finto pancione ...i tre simulano una gravidanza con un cuscino appoggiato sulla pancia e nascosto da T-shirt e camicia. Così da imitare la rotondità di una donna incinta. Un’immagine dal post di Belen Dunque niente ...