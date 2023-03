(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - "Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”.Rodriguez sceglieper smentire ufficialmente una sua, e posta una foto dove appare con un finto pancione mentre scherza con il suo parrucchiere Mimmo e un amico anche loro fintamente “incinti”. La showgirl argentina polverizza così i ‘rumors' che nelle scorse settimane avevano riempito i siti di gossip ipotizzando chefosse incinta del secondo figlio dal marito, il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino. Un ‘like' della showgirl a un commento di un fan che le chiedeva apertamente della, e un'assenza improvvisa da ‘Le Iene', avevano dato materiale a followers e media per ricamare su un'eventuale bimbo in arrivo. Al momento però, la Rodriguez sembra smentirne ...

Belen e la gravidanza: il messaggio su Instagram Adnkronos

