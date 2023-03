Bayern pronto allo sgarbo al Barça: si sogna l’acquisto a parametro zero (Di martedì 28 marzo 2023) Tempi movimentati in Baviera visto l’esonero di Nagelsmann sostituito da Tuchel ad inizio di questa settimana, ma la società guarda anche al futuro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono giorni decisamente movimentati a Monaco di Baviera dopo la decisione della società di esonerare Julian Nagelsmann e chiamare al suo posto Thomas Tuchel. L’ex Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Tempi movimentati in Baviera visto l’esonero di Nagelsmann sostituito da Tuchel ad inizio di questa settimana, ma la società guarda anche al futuro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono giorni decisamente movimentati a Monaco di Baviera dopo la decisione della società di esonerare Julian Nagelsmann e chiamare al suo posto Thomas Tuchel. L’ex Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oscarvalle1984 : RT @MatthijsPog: ???? Il Bayern Monaco vorrebbe Dusan Vlahovic e sarebbe pronto a offrire 35M€ più il cartellino di Gnabry. [@calciomercatoit] - thegrandmaximus : RT @Cate1081: Oggi leggo di porlo che è pronto a tornare alla Juve..buaha..ma x favore! Oh certo che fra Allegri Conte Morata Pirlo in soci… - Muchacho69_ : RT @MatthijsPog: ???? Il Bayern Monaco vorrebbe Dusan Vlahovic e sarebbe pronto a offrire 35M€ più il cartellino di Gnabry. [@calciomercatoit] - LuigiLiccardo6 : RT @MatthijsPog: ???? Il Bayern Monaco vorrebbe Dusan Vlahovic e sarebbe pronto a offrire 35M€ più il cartellino di Gnabry. [@calciomercatoit] - Cate1081 : Oggi leggo di porlo che è pronto a tornare alla Juve..buaha..ma x favore! Oh certo che fra Allegri Conte Morata Pir… -