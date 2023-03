Bayern Monaco vs Borussia Dortmund: le prime due della Bundesliga si preparano a una corsa al titolo a sei punti in Der Klassiker (Di martedì 28 marzo 2023) Il Borussia Dortmund ha un vantaggio di un punto sui campioni in carica del Bayern Monaco in testa alla Bundesliga dopo 25 turni di campionato. Riusciranno a fare l’affermazione definitiva vincendo il Der Klassiker a Monaco, alla ripresa dell’attività dopo la pausa internazionale di marzo? Il caso del Dortmund Il Dortmund ha chiuso un intero girone di Bundesliga in testa per la prima volta dall’agosto 2019, dopo aver esteso la sua imbattibilità fino al 2023 a 10 partite di campionato (W9, D1) con un 6-1 sul Colonia, un risultato che precede di 24 ore la sconfitta del Bayern per 2-1 sul campo del Bayer Leverkusen. Il tutto si traduce in 10 punti in più rispetto al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 marzo 2023) Ilha un vantaggio di un punto sui campioni in carica delin testa alladopo 25 turni di campionato. Riusciranno a fare l’affermazione definitiva vincendo il Der, alla ripresa dell’attività dopo la pausa internazionale di marzo? Il caso delIlha chiuso un intero girone diin testa per la prima volta dall’agosto 2019, dopo aver esteso la sua imbattibilità fino al 2023 a 10 partite di campionato (W9, D1) con un 6-1 sul Colonia, un risultato che precede di 24 ore la sconfitta delper 2-1 sul campo del Bayer Leverkusen. Il tutto si traduce in 10in più rispetto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - periodicodaily : Bayern Monaco vs Borussia Dortmund: le prime due della Bundesliga si preparano a una corsa al titolo a sei punti in… - notiziasportiva : ?????? Dopo la grande vittoria contro il Bayern Monaco, l’Olimpia si prepara per una settimana cruciale nella corsa a… - Filo2385Filippo : RT @MatthijsPog: ???? Il Bayern Monaco vorrebbe Dusan Vlahovic e sarebbe pronto a offrire 35M€ più il cartellino di Gnabry. [@calciomercatoit] - Nerot45888119 : RT @franvanni: Prima della partita di Champions con l’Inter, un giovane manager del Bayern Monaco sorrideva in sala stampa all’Allianz Aren… -