Bastoni pronto per Inter-Fiorentina Ottimismo per altri due – SM

Si entra nel vivo della preparazione per Inter-Fiorentina di sabato. Alessandro Bastoni è recuperato, così come anche Robin Gosens. Ottimismo, sempre secondo quanto riporta Sport Mediaset, per Edin Dzeko e Federico Dimarco. PREPARAZIONE – Due recuperi praticamente sicuri per Inter-Fiorentina: Alessandro Bastoni e Robin Gosens hanno lavorato oggi ad Appiano Gentile quasi totalmente in gruppo e quindi saranno presenti per la gara di sabato alle 18 a San Siro. Filtra Ottimismo per quanto riguarda Edin Dzeko – rientrato acciaccato dopo la sosta per le nazionali – e Federico Dimarco: personalizzato ad alto ritmo per i due.

