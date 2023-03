Basket: Nba, Jokic trascina Denver al successo sui Sixers privi di Embiid (Di martedì 28 marzo 2023) Denver, 28 mar. - (Adnkronos) - successo casalingo per Denver (51-24) che supera 116-111 Philadelphia (49-26) e consolida il primato in classifica nella Western Conference Nba. L'assenza di Joel Embiid fa saltare l'atteso duello tra possibili Mvp con Nikola Jokic, ma quel che più conta toglie ai Sixers un'altra superstar oltre a James Harden, ancora assente. Tyrese Maxey prova a supplire indossando i panni del trascinatore con 29 punti ma nonostante i 16 a testa di Tobias Harris e Paul Reed Denver la spunta grazie al solito Jokic in tripla doppia, ai 19 di Jamal Murray, ai 18 di Bruce Brown dalla panchina con un attacco capace di produrre 34 assist su 43 canestri (con il 50% al tiro). Con o senza Embiid, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023), 28 mar. - (Adnkronos) -casalingo per(51-24) che supera 116-111 Philadelphia (49-26) e consolida il primato in classifica nella Western Conference Nba. L'assenza di Joelfa saltare l'atteso duello tra possibili Mvp con Nikola, ma quel che più conta toglie aiun'altra superstar oltre a James Harden, ancora assente. Tyrese Maxey prova a supplire indossando i panni deltore con 29 punti ma nonostante i 16 a testa di Tobias Harris e Paul Reedla spunta grazie al solitoin tripla doppia, ai 19 di Jamal Murray, ai 18 di Bruce Brown dalla panchina con un attacco capace di produrre 34 assist su 43 canestri (con il 50% al tiro). Con o senza, ...

