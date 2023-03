Basket | Eurolega | l’Olimpia crolla a Istanbul e dice addio ai playoff

(Di martedì 28 marzo 2023) È andata in scena al Sinan Erdem Spor Salonu dila sfida valevole per la trentunesima giornata dell’tra i padroni di casa dell’Efes eMilano. In campo due deluse della stagione europea, due formazioni che puntavano apertamente alle Final Four e che oggi sono virtualmente escluse dai. Per entrambe non sono più permessi passi falsi e oggi per l’Efese l’EA7 Emporio Armani Milano era dunque la prima di tante sfide da dentro o fuori. Buon avvio di Milano che nei primi minuti trova un Johannes Voigtmann ispirato, che mette a segno tre triple su tre. Qualche possesso forzato, però, concede un paio di occasioni troppo facili per l’Efes di andare a canestro e così i primi minuti viaggiano su un sostanziale equilibrio tra la squadra turca e quella di Ettore Messina. ...

Gli highlights di Maccabi Tel Aviv - Virtus Bologna , match valevole per la trentunesima giornata dell'2022/2023 di, in cui la compagine israeliana si è imposta nei confronti della squadra guidata da Sergio Scariolo mediante il punteggio di 111 - 80. In virtù di questo successo la ...La Virtus Bologna cade in casa del Maccabi Tel Aviv per 111 - 80 nel match valevole per la trentunesima giornata dell'2022/2023 di. In virtù di questo successo la compagine israeliana consolida il proprio piazzamento in zona playoff, mentre i ragazzi di Sergio Scariolo devono praticamente dire addio ...... soprattutto ha iniziato a giocare e a vincere: 8 delle ultime 9 sfide di. Ora serve ... Non capita spesso, neldi oggi, che a stagione in corso un allenatore si rivolga direttamente 'ai ...

TEL AVIV (Israele) - La Virtus Bologna apre il 31° Round Eurolega uscendo sconfitta dalla tana del Maccabi Tel Aviv. I padroni di casa si sono imposti nettamente 111-80 contro la Segafredo (priva del ...È andata in scena al Sinan Erdem Spor Salonu di Istanbul la sfida valevole per la trentunesima giornata dell’Eurolega tra i padroni di casa dell’Efes e l’Olimpia Milano. In campo due deluse della ...