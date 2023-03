Basi NATO | dove si trovano quelle presenti in Italia

Leggi su tecnoandroid

(Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid La, acronimo di Organizzazione del trattato del Nord Atlantico è un’alleanza militare e politica che coinvolge 30 paesi membri, la maggior parte ubicati in Europa e in Nord America. L’alleanza fu fondata nel 1949 da dodici nazioni con lo scopo di garantire la pace e la sicurezza e contrastare l’allora temibile Unione Sovietica. Il Trattato del Nord Atlantico, firmato per garantire la sicurezza degli Stati membri in periodi di tensione internazionale, implica che in un eventuale attacco contro uno dei Paesi membri, vi sia una reazione coordinata da parte dei restanti paesi. Lanel corso degli anni è intervenuta per sedare numerosi scontri e rivolte che potevano sfociare in problemi per la sicurezza degli Stati membri.sono lein ...