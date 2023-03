Barcellona Women vs Roma Women – probabili formazioni (Di martedì 28 marzo 2023) Il Barcellona Women si porta in vantaggio per 1-0 nella seconda partita dei quarti di finale della Champions League femminile con la Roma Women, che si disputerà mercoledì 29 marzo al Camp Nou. Le giganti catalane puntano a raggiungere le semifinali per la quinta stagione consecutiva, mentre le ospiti sperano di avanzare alle ultime quattro nella loro prima campagna europea. Il calcio di inizio di Barcellona Women vs Roma Women è previsto alle 18:45 Anteprima della partita Barcellona Women vs Roma Women a che punto sono le due squadre Barcellona ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 marzo 2023) Ilsi porta in vantaggio per 1-0 nella seconda partita dei quarti di finale della Champions League femminile con la, che si disputerà mercoledì 29 marzo al Camp Nou. Le giganti catalane puntano a raggiungere le semifinali per la quinta stagione consecutiva, mentre le ospiti sperano di avanzare alle ultime quattro nella loro prima campagna europea. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Che spettacolo da record all'Olimpico. 39.454 * La partita con più spettatori nella storia del calcio femminile in… - VoceGiallorossa : ?????@FCBfemeni, Rolfo: 'Siamo pronte per la @ASRomaFemminile' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieAFemminile… - Calciopress : Roma verso la Champion’s Women: al Camp Nou mercoledì c’è il ritorno con il Barcellona - Andrea_DiCarlo : RT @radio_romanista: ?? Adesso in onda con noi c'è un ospite speciale! ??????? Giada #Greggi parla ai nostri microfoni in vista del ritorno… - DanieleLoMonaco : RT @radio_romanista: ?? Adesso in onda con noi c'è un ospite speciale! ??????? Giada #Greggi parla ai nostri microfoni in vista del ritorno… -