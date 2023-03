Barbara D’Urso fa pace con Lucio Presta, marito di Paola Perego: lui aveva detto: «Trash, chiudere i suoi programmi» (Di martedì 28 marzo 2023) Barbara D’Urso e Lucio Presta, noto manager e marito di Paola Perego, hanno fatto pace! La conduttrice ha condiviso con i suoi followers di Instagram una foto insieme al famoso agente, dichiarando di aver messo da parte tutti i loro conflitti. Ma cosa era successo in passato? Leggi anche: Mara Venier furiosa dopo gli insulti... Leggi su donnapop (Di martedì 28 marzo 2023), noto manager edi, hanno fatto! La conduttrice ha condiviso con ifollowers di Instagram una foto insieme al famoso agente, dichiarando di aver messo da parte tutti i loro conflitti. Ma cosa era successo in passato? Leggi anche: Mara Venier furiosa dopo gli insulti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: con il 22.56% di share (pari a 1.663.000 spettatori) il programma di… - Martibarra244 : RT @nukjamktu: ahh cosa non si fa c un po’ di visibilità, ce lo ricorda clez da barbara d’urso ?? #donnalisi #nikiters #gintonic https://t.c… - lacittanews : Cosa è successo in passato fra Barbara D'Urso e Lucio Presta? La conduttrice e il marito di Paola Perego hanno fatt… -

Pomeriggio 5, Barbara d'Urso non ci può credere: "Sono su Scherzi a Parte E' andata in onda anche oggi una nuova puntata del rotocalco pomeridiano condotto da Barbara d'Urso eccezionalmente dallo studio di Roma. E anche oggi, dopo aver trattato gli argomenti di cronaca più importanti di questi giorni, ha dedicato ampio spazio al caso legato alla presunta ... L''apparizione di Mara Venier come ospite di Barbara D'Urso e il misterioso tweet di Mediaset A un certo punto, compare un video - messaggio di Barbara D'Urso che sembra confermare una riappacificazione tra le due conduttrici dopo una presunta lite. Ma la notizia non è questa: il punto focale ... Mara Venier indignata per le offese, Mediaset si scusa ma senza fare i nomi Dall'account Qui Mediaset arrivano le scuse per le offese a Barbara d'Urso e a Mara Venier ma le due conduttrici non vengono neppure ... E' andata in onda anche oggi una nuova puntata del rotocalco pomeridiano condotto daeccezionalmente dallo studio di Roma. E anche oggi, dopo aver trattato gli argomenti di cronaca più importanti di questi giorni, ha dedicato ampio spazio al caso legato alla presunta ...A un certo punto, compare un video - messaggio diche sembra confermare una riappacificazione tra le due conduttrici dopo una presunta lite. Ma la notizia non è questa: il punto focale ...Dall'account Qui Mediaset arrivano le scuse per le offese ae a Mara Venier ma le due conduttrici non vengono neppure ... Mara Venier, l'ospitata di Barbara D'Urso e il mistero del tweet di Mediaset Vanity Fair Italia