Barbara D’Urso e Mara Venier insultate dal profilo social Mediaset. Il dietrofront: «Commento vergognoso e offensivo» (Di martedì 28 marzo 2023) Mediaset fa dietrofront e si scusa. L’account uffciale della rete, QuiMediaset, si è reso protagonista di una clamorosa gaffe che sta facendo discutere sui social nelle ultime ore. Cosa è successo? Durante la scorsa puntata di Domenica In è apparsa Barbara D’Urso attraverso un videomessaggio mandato in onda da Mara Venier a sorpresa per l’ospite presente in studio. L’intervento della D’Urso su Rai1, competitor della Mediaset, ha scatenato una bufera social. Tanti i commenti esilaranti degli utenti, tra questi è comparsa la replica choc dell’account Twitter QuiMediaset: «Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy», questo si legge. Dopo qualche ora il chiarimento. Vediamo cosa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 marzo 2023)fae si scusa. L’account uffciale della rete, Qui, si è reso protagonista di una clamorosa gaffe che sta facendo discutere suinelle ultime ore. Cosa è successo? Durante la scorsa puntata di Domenica In è apparsaattraverso un videomessaggio mandato in onda daa sorpresa per l’ospite presente in studio. L’intervento dellasu Rai1, competitor della, ha scatenato una bufera. Tanti i commenti esilaranti degli utenti, tra questi è comparsa la replica choc dell’account Twitter Qui: «Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy», questo si legge. Dopo qualche ora il chiarimento. Vediamo cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dall'account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l'ospitata di Barbara d'Urso da Mara V…

