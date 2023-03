Barbara D’Urso e Lucio Presta: scoppia la pace (Di martedì 28 marzo 2023) Barbara D'Urso e Lucio Presta Chi l’avrebbe detto. E’ scoppiata la pace anche tra due rivali di lunghissime ostilità: Barbara D’Urso e il manager Lucio Presta. I due che mal si sopportavano da almeno 15 anni hanno sancito quest’oggi la loro riappacificazione con un incontro svelato da un tweet postato dalla conduttrice. Questa il testo: “In un mondo pieno di conflitti, anche i più piccoli devono avere fine con la pace. Bello guardarsi negli occhi, parlare e dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda. #pace”. In questi anni non sono mancati botta e risposta, frecciatine al veleno, tregue e nuovi attacchi da parte dei protagonisti delle querelle. Tra le ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 marzo 2023)D'Urso eChi l’avrebbe detto. E’ta laanche tra due rivali di lunghissime ostilità:e il manager. I due che mal si sopportavano da almeno 15 anni hanno sancito quest’oggi la loro riappacificazione con un incontro svelato da un tweet postato dalla conduttrice. Questa il testo: “In un mondo pieno di conflitti, anche i più piccoli devono avere fine con la. Bello guardarsi negli occhi, parlare e dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda. #”. In questi anni non sono mancati botta e risposta, frecciatine al veleno, tregue e nuovi attacchi da parte dei protagonisti delle querelle. Tra le ...

