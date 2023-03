Banche senza pace, perquisizioni in Francia per frode fiscale (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Non c’è pace per le Banche. Al rischio di una crisi finanziaria sistemica, dopo i casi americani, il salvataggio di Credit Suisse e le turbolenze su Deutsche Bank, arrivano pessime notizie dalla Francia. Sono in corso perquisizioni in cinque istituti di credito, a Parigi: Société Générale, Bnp Paribas, Exane (società controllata da Bnp Paribas), Natixis (controllata da Bpce) e la britannica Hsbc sarebbero sospettate dal Procura finanziaria francese (Pnf) di frode ficale. A rivelarlo è ‘Le Monde’ sottolineando che le perquisizioni si svolgono nell’ambito di un’indagine aperta dalla Procura nel dicembre del 2021. Queste procedure giudiziarie, scrive il quotidiano francese, “sono nate da uno scandalo finanziario rivelato da ‘Le Monde’ nel 2019 che avrebbe fatto perdere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Non c’èper le. Al rischio di una crisi finanziaria sistemica, dopo i casi americani, il salvataggio di Credit Suisse e le turbolenze su Deutsche Bank, arrivano pessime notizie dalla. Sono in corsoin cinque istituti di credito, a Parigi: Société Générale, Bnp Paribas, Exane (società controllata da Bnp Paribas), Natixis (controllata da Bpce) e la britannica Hsbc sarebbero sospettate dal Procura finanziaria francese (Pnf) dificale. A rivelarlo è ‘Le Monde’ sottolineando che lesi svolgono nell’ambito di un’indagine aperta dalla Procura nel dicembre del 2021. Queste procedure giudiziarie, scrive il quotidiano francese, “sono nate da uno scandalo finanziario rivelato da ‘Le Monde’ nel 2019 che avrebbe fatto perdere ...

Francia: perquisizioni in 5 banche per una sospetta maxi frode fiscale Un portavoce di SocGen ha confermato all'Afp che ci sono state delle perquisizioni senza specificarne il motivo, le altre banche non hanno commentato. Come specificato dalla procura, le operazioni in ...