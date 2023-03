Banche allo sbando, cosa rischia l’Italia: lo studio (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo la crisi che ha interessato Credit Suisse, c’è grande apprensione in Europa. Ecco cosa può accadere nel nostro Paese Il recente crollo di Credit Suisse, uno dei colossi bancari mondiali, ha aperto nuovi scenari di natura economica e finanziaria. In tanti, tra analisti e semplici cittadini, si chiedono se e quanto reggeranno le Banche italiane. Ecco cosa accadrà. Il crollo di Credit Suisse e il rischio contagio foto: Ansa – ilovetradingIn molti hanno agitato e stanno agitando lo spettro della crisi finanziaria del 2007-2008 che fu segnata, su scala mondiale da una crisi di liquidità e talvolta da crisi di solvibilità sia a livello di Banche e Stati, sia da una scarsità di credito alle imprese. Il crollo (virtuale, dato che Credit Suisse è stata acquistata da Ubs per tre miliardi di euro) del colosso svizzero ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo la crisi che ha interessato Credit Suisse, c’è grande apprensione in Europa. Eccopuò accadere nel nostro Paese Il recente crollo di Credit Suisse, uno dei colossi bancari mondiali, ha aperto nuovi scenari di natura economica e finanziaria. In tanti, tra analisti e semplici cittadini, si chiedono se e quanto reggeranno leitaliane. Eccoaccadrà. Il crollo di Credit Suisse e il rischio contagio foto: Ansa – ilovetradingIn molti hanno agitato e stanno agitando lo spettro della crisi finanziaria del 2007-2008 che fu segnata, su scala mondiale da una crisi di liquidità e talvolta da crisi di solvibilità sia a livello die Stati, sia da una scarsità di credito alle imprese. Il crollo (virtuale, dato che Credit Suisse è stata acquistata da Ubs per tre miliardi di euro) del colosso svizzero ...

