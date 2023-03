Banca Mediolanum cresce in Mediobanca con Finprog Doris compra 100mila nuove azioni di Piazzetta Cuccia (Di martedì 28 marzo 2023) Sta per arrivare il nuovo piano industriale di MedioBanca ed in autunno il rinnovo del consiglio d’amministrazione e i grandi azionisti rafforzano le loro posizioni. Venerdì scorso, infatti, la Finprog, che è la finanziaria della famiglia Doris, approfittando della debolezza del titolo dell’istituto di Piazzetta Cuccia, ha comprato con una serie di piccole operazioni 100.000 azioni MedioBanca pagate un prezzo medio di 8,9584 euro cadauna. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 marzo 2023) Sta per arrivare il nuovo piano industriale di Medioed in autunno il rinnovo del consiglio d’amministrazione e i grandisti rafforzano le loro posizioni. Venerdì scorso, infatti, la, che è la finanziaria della famiglia, approfittando della debolezza del titolo dell’istituto di, hato con una serie di piccole oper100.000Mediopagate un prezzo medio di 8,9584 euro cadauna. Segui su affaritaliani.it

