Bambino di 8 anni muore a scuola durante l’ora di educazione fisica

(Di martedì 28 marzo 2023) Tragedia all’istituto Antonio De Curtis di Sant’Antonio Abate, sui Monti Lattari, in provincia di Napoli. Giov, undi 8, è morto sotto gli occhi dei suoi compagni di classe, gli alunni della III C,di. I soccorsi sono giunti prontamente dalla vicina Castellammare di Stabia, ma purtroppo a nulla sono valsi i tentativi prolungati di rianimazione. Giovera riverso al suolo e non respirava più. La salma, com’è da prassi, è stata sequestra e la procura che ha aperto un’inchiesta, disporrà l’autopsia. Non si esclude che ilavesse un’anomalia al cuore, una malformazione cardiaca. In quel momento ilnon stava facendo ginnastica, ma piccole attività fisiche ...