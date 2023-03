Balotta Europa Verde | bonus trasporti in ritardo e più povero

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 marzo 2023)): quest’annoine più– Finalmente, con quasi due mesi di, il Governo ha emesso il decreto attuativo del. I pendolari di treni e autobus potranno finalmente usufruire di un contributo, che avrà un importo massimo di 60 euro mensili e sarà fruibile dal mese di aprile. L’agevolazione è arrivata in grave,come sempre accade per i treni italiani, di cui il Governo non se ne occupa per nulla. Ilha l’obiettivo di sostenere famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Se nel 2022 hanno potuto richiedere il...