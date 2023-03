Baby gang fuori controllo, aggressioni razziste e omofobe: clochard pestato e ricoperto di rifiuti (Di martedì 28 marzo 2023) Nel loro mirino c’erano i senzatetto, le coetanee Lgbt ma anche i negozianti bengalesi. Rapine, furti, pestaggi, queste le loro azioni principali, e così erano diventate il terrore di tutto Viale Marconi. Una Baby gang fuori controllo che aveva compiuto diverse azioni illegittime su quella zona. aggressioni razziste e omofobe della Baby gang Ora, i cinque maggiorenni di una Baby gang di età compresa tra gli 11 e i 18 anni rischiano grosso: rischiano il processo immediato per le loro aggressioni messe a segno qualche anno fa. aggressioni sì, ma con aggravanti: razzismo e omofobia. Il tutto era anche coordinato da una chat WhatsApp “Anundo gang’s” . ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Nel loro mirino c’erano i senzatetto, le coetanee Lgbt ma anche i negozianti bengalesi. Rapine, furti, pestaggi, queste le loro azioni principali, e così erano diventate il terrore di tutto Viale Marconi. Unache aveva compiuto diverse azioni illegittime su quella zona.dellaOra, i cinque maggiorenni di unadi età compresa tra gli 11 e i 18 anni rischiano grosso: rischiano il processo immediato per le loromesse a segno qualche anno fa.sì, ma con aggravanti: razzismo e omofobia. Il tutto era anche coordinato da una chat WhatsApp “Anundo’s” . ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Baby gang fuori controllo, aggressioni razziste e omofobe: clochard pestato e ricoperto di rifiuti - Cezdan7 : Tweet solo per dire ai piani alti della mia azienda (sperando non leggano) che i vostri vestiti eleganti non mi met… - comevspeaktome : Comunque la mia amica ha fatto la tesi sulle baby gang e i Maranza, chi come lei - MarioDellEra1 : @MaiorinoM5S @Ariachetira Le baby-gang di Napoli sono cresciute sotto la sinistra, mi pare. - rojascastilloj2 : RT @MaiorinoM5S: Parlano di sicurezza e repressione ma tolgono fondi alla #scuola, alla cultura, all’istruzione. I fenomeni delle baby-gang… -