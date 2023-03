"Avrei preferito...". Nel Pd è caos capigruppo: le dimissioni della Malpezzi (Di martedì 28 marzo 2023) Il presidente dei senatori dem lascia l'incarico, ma non senza qualche dissapore. L'endorsment di Schlein in assemblea Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Il presidente dei senatori dem lascia l'incarico, ma non senza qualche dissapore. L'endorsment di Schlein in assemblea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Pd, Malpezzi si dimette: 'Avrei preferito discussione tra noi' - VietatoMorireE : Anche se parliamo di una storia accaduta quando avevo qualcosa come 16 anni, per fortuna ho capito che mi piacesse… - gaetano_sarpa : @Ilsuperbo89 Io guarda,vedendo la partita ieri avrei preferito Auger,anche perché Lorenzo contro questi avversari g… - FaTinaameta : il problema è che molte di loro non riconoscono nemmeno le cessate perché purtroppo avrebbero reagito allo stesso m… - News24_it : Pd, Malpezzi si dimette: 'Avrei preferito discussione tra noi' -