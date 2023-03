Aviaria campanello d'allarme per nuove pandemie (Di martedì 28 marzo 2023) Milioni di uccelli selvatici morti, un numero crescente di specie di mammiferi infettate, anche in Paesi un tempo non toccati dal virus e un caso nell'uomo: la stagione dell'influenza Aviaria quest'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Milioni di uccelli selvatici morti, un numero crescente di specie di mammiferi infettate, anche in Paesi un tempo non toccati dal virus e un caso nell'uomo: la stagione dell'influenzaquest'...

Aviaria campanello d'allarme per nuove pandemie - Sanità Agenzia ANSA

L'Ue prova a studiare i virus per anticipare nuove pandemie e preparare i vaccini L'Unione Europea studia le possibili nuove pandemie dopo il Covid, incrementando le ricerche sui vaccini per preparare già i vaccini.