Avellino-Turris, cambia l’orario del match: ecco la decisione della LegaPro (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La gara valida per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di LegaPro (Girone C) tra Avellino e Turris si giocherà il prossimo 8 aprile alle ore 17.30. Dapprima, la partita in programma al Partenio-Lombardi era stata calendarizzata per le 20.30. Il match figura nelle variazioni del programma comunicate dalla Lega Pro. Giovedì 6 aprile Girone A Pergolettese – LR Vicenza: giovedì* ore 20 Sangiuliano – Juventus Next Gen: giovedì* ore 16 * Anticipo disposto anche in relazione al Calendario di Coppa Italia Serie C – Finale di ritorno Girone B Alessandria – Ancona: giovedì ore 18 Torres – Carrarese: giovedì ore 14.30 Sabato 8 aprile Girone A Arzignano V. – Novara: sabato ore 14.30 Mantova – Renate: sabato ore 14.30 Piacenza – Pro Sesto: sabato ore ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– La gara valida per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di(Girone C) trasi giocherà il prossimo 8 aprile alle ore 17.30. Dapprima, la partita in programma al Partenio-Lombardi era stata calendarizzata per le 20.30. Ilfigura nelle variazioni del programma comunicate dalla Lega Pro. Giovedì 6 aprile Girone A Pergolettese – LR Vicenza: giovedì* ore 20 Sangiuliano – Juventus Next Gen: giovedì* ore 16 * Anticipo disposto anche in relazione al Calendario di Coppa Italia Serie C – Finale di ritorno Girone B Alessandria – Ancona: giovedì ore 18 Torres – Carrarese: giovedì ore 14.30 Sabato 8 aprile Girone A Arzignano V. – Novara: sabato ore 14.30 Mantova – Renate: sabato ore 14.30 Piacenza – Pro Sesto: sabato ore ...

