Avellino, bollettino di guerra alla ripresa: in cinque ai box (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra si è ritrovata questo pomeriggio allo stadio Partenio – Lombardi. I biancoverdi, dopo una prima parte svolta in sala video, sono scesi in campo lavorando con esercitazioni tattiche specifiche e concludendo la seduta con la classica partitella in famiglia. Sonny D’Angelo in seguito al trauma alla spalla avuto in Taranto – Avellino, si è sottoposto a terapie ed ha iniziato un percorso di recupero in piscina. Simone Benedetti si è sottoposto a terapie prima di ripetere gli esami strumentali per il problema al ginocchio accusato in seguito ad uno scontro di gioco subito in Picerno-Avellino. Ramzi Aya sta continuando il programma di terapie dopo il risentimento al ginocchio. Jacopo Dall’Oglio sta continuando il percorso di recupero per smaltire l’infortunio al piede. Marcello ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra si è ritrovata questo pomeriggio allo stadio Partenio – Lombardi. I biancoverdi, dopo una prima parte svolta in sala video, sono scesi in campo lavorando con esercitazioni tattiche specifiche e concludendo la seduta con la classica partitella in famiglia. Sonny D’Angelo in seguito al traumaspavuto in Taranto –, si è sottoposto a terapie ed ha iniziato un percorso di recupero in piscina. Simone Benedetti si è sottoposto a terapie prima di ripetere gli esami strumentali per il problema al ginocchio accusato in seguito ad uno scontro di gioco subito in Picerno-. Ramzi Aya sta continuando il programma di terapie dopo il risentimento al ginocchio. Jacopo Dall’Oglio sta continuando il percorso di recupero per smaltire l’infortunio al piede. Marcello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orsobrun : Il bollettino irpino: Avellino cambia per non cambiare, arriva...la sini... - orsobrun : Il bollettino irpino: Avellino: la caverna dei mostri...! - orsobrun : Il bollettino irpino: Avellino: tutti gli uomini del potere...il vuoto c... - orsobrun : Il bollettino irpino: Avellino: anche per la truffa superbonus siamo i p... - orsobrun : Il bollettino irpino: Avellino, un contenitore vuoto come sempre..! -