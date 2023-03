Avanti nonostante i veti Pd Il richiamo della foresta | FdI | Ciriani travolge Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Il 2 e il 3 aprile ci saranno le elezioni in Friuli-Venezia Giulia. Nel 2018 Massimiliano Fedriga prese il 57% dei voti, ma Fdi non andò oltre il 5,5%. Da allora sono cambiate molte cose. Il pordenonese Luca, senatore di Fdi e ministro per i Rapporti con il Parlamento, non nasconde l'ottimismo: «Il 25 settembre in Friuli siamo stati il primo partito e speriamo di poterlo confermare». Il Pd si presenta alleato con i Cinque Stelle ed è passato sotto la guida di Elly. Non crede che questo possa complicarvi le cose? «Non so se ci sarà un “effetto”, ma so che qui il centrosinistra ha completamente disertato questa campagna elettorale. Il loro candidato governatore, Massimo Moretuzzo, che peraltro non è espressione del Pd, ma di una lista civica autonomista, è stato abbandonato al suo destino. Solo negli ultimi ...