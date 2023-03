Autorità scioperi, è morto il presidente Santoro-Passarelli (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ morto improvvisamente all’età di 76 anni il presidente dell’Autorità di garanzia sugli scioperi, Giuseppe Santoro-Passarelli, Emerito dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma e Accademico dei Lincei. Ad annunciarlo è la stessa Autorità esprimendo il proprio “profondo dolore” per la scomparsa improvvisa del presidente. Nato a Napoli il 6 ottobre del 1946, Giuseppe Santoro-Passarelli era alla guida dell’Autorità Autorità di garanzia sugli scioperi dal 2016. La prestigiosa carriera accademica del presidente Santoro-Passarelli, negli studi del diritto del lavoro e sindacale, ricorda ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – E’improvvisamente all’età di 76 anni ildell’di garanzia sugli, Giuseppe, Emerito dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma e Accademico dei Lincei. Ad annunciarlo è la stessaesprimendo il proprio “profondo dolore” per la scomparsa improvvisa del. Nato a Napoli il 6 ottobre del 1946, Giuseppeera alla guida dell’di garanzia suglidal 2016. La prestigiosa carriera accademica del, negli studi del diritto del lavoro e sindacale, ricorda ...

