Autonomia differenziata | De Luca | “Una truffa | il Mezzogiorno viene derubato”

o asimmetrica: riparte da Vicenza una riflessione sul tema con un convegno di Confartigianato. I dettagli nel servizio di Elisa Santucci.Dovremmo fare una battaglia per il servizio sanitario nazionale come dovremo fare una battaglia contro l', la nostra Brexit - così la definisce Isaia Sales, economista. L'......presso di sé le tasse riscosse nel proprio territorio e in più avrebbero dei contributi statali consistenti in tasse riscosse nei territori delle regioni che non sono ad...

Autonomia differenziata, Calderoli nomina Cassese a capo del comitato di esperti Sky Tg24

Senza contare che il DdL sull’autonomia differenziata potrebbe dare il colpo di grazia al SSN. Il ritardo delle prestazioni sanitarie accumulato durante la pandemia ha determinato un ulteriore ...Senza contare che il DdL sull’autonomia differenziata potrebbe dare il colpo di grazia al SSN. «E se durante la fase più drammatica dell’emergenza – sottolinea il Presidente – tutte le forze politiche ...