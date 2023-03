Automobili, l'Europa decide sugli eco-carburanti (Di martedì 28 marzo 2023) Nessun rinvio. Le nuove norme europee sulle auto devono essere approvate nel più breve tempo possibile. E il voto contrario dell'Italia non ha potuto fermare l'onda «tedesca». Comincia così il braccio di ferro sui carburanti puliti che, a partire dal 2035 affiancheranno i motori elettrici per combattere la Co2. Il testo con allegata dichiarazione della Commissione Ue sugli e-fuels oggetto del compromesso con Berlino (e non con i biocarburanti come richiesto dal governo italiano), ha ottenuto il via libera dai 27 rappresentanti permanenti. Non sono serviti i voti contrari di Italia e Polonia e le astensioni di Romania e Bulgaria per bocciare il regolamento. I quattro Paesi infatti, senza Berlino, non fanno minoranza di blocco non rappresentando il 35% della popolazione totale dell'Ue. Ora non resta che attendere il semaforo verde, ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Nessun rinvio. Le nuove norme europee sulle auto devono essere approvate nel più breve tempo possibile. E il voto contrario dell'Italia non ha potuto fermare l'onda «tedesca». Comincia così il braccio di ferro suipuliti che, a partire dal 2035 affiancheranno i motori elettrici per combattere la Co2. Il testo con allegata dichiarazione della Commissione Uee-fuels oggetto del compromesso con Berlino (e non con i biocome richiesto dal governo italiano), ha ottenuto il via libera dai 27 rappresentanti permanenti. Non sono serviti i voti contrari di Italia e Polonia e le astensioni di Romania e Bulgaria per bocciare il regolamento. I quattro Paesi infatti, senza Berlino, non fanno minoranza di blocco non rappresentando il 35% della popolazione totale dell'Ue. Ora non resta che attendere il semaforo verde, ...

