Auto, via libera dei ministri Ue alle regole sullo stop a diesel e benzina. L’Italia si astiene e rivendica: “Sui biocarburanti c’è apertura” (Di martedì 28 marzo 2023) Il Consiglio dell’Ue ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di Co2 delle Auto che introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal 2035. Il voto è avvenuto nel Consiglio Energia e ha visto l’astensione delL’Italia, dopo una posizione di netta contrarietà ribadita fino a oggi. Confermata la linea della vigilia, con l’inclusione degli efuel, come chiesto dalla Germania, e l’esclusione dei biocarburanti che invece L’Italia aveva fortemente caldeggiato. L’Italia, tuttavia, ha deciso di non votare contro – come fatto dalla Polonia – e ha scelto l’astensione avendo constatato – questa la rivendicazione – che da parte della Commissione c’è una “apertura” sui carburanti neutri in termini di rilascio di anidride ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Il Consiglio dell’Ue ha dato il viaal regolamento sulle emissioni di Co2 delleche introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal 2035. Il voto è avvenuto nel Consiglio Energia e ha visto l’astensione del, dopo una posizione di netta contrarietà ribadita fino a oggi. Confermata la linea della vigilia, con l’inclusione degli efuel, come chiesto dalla Germania, e l’esclusione deiche inveceaveva fortemente caldeggiato., tuttavia, ha deciso di non votare contro – come fatto dalla Polonia – e ha scelto l’astensione avendo constatato – questa lazione – che da parte della Commissione c’è una “” sui carburanti neutri in termini di rilascio di anidride ...

