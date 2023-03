Auto verdi: accordo Ue per stazioni di ricarica (Di martedì 28 marzo 2023) Prima intesa fra Consiglio e Parlamento Ue per inserire sulle grandi arterie europee stazioni di ricarica elettriche e a idrogeno, in vista della fine della produzione di Auto a benzina e diesel. Un ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 marzo 2023) Prima intesa fra Consiglio e Parlamento Ue per inserire sulle grandi arterie europeedielettriche e a idrogeno, in vista della fine della produzione dia benzina e diesel. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Accordo #Ue sulle stazioni di ricarica per #auto verdi. L’intesa prevede che i singoli Paesi presentino piani naz… - LuciaDiMartin18 : RT @SkyTG24: Stazioni di ricarica per auto verdi, c'è l'accordo Ue - SkyTG24 : Stazioni di ricarica per auto verdi, c'è l'accordo Ue - akhetaton11 : RT @sole24ore: ?? Accordo #Ue sulle stazioni di ricarica per #auto verdi. L’intesa prevede che i singoli Paesi presentino piani nazionali pe… - bizcommunityit : Accordo europeo sulle stazioni di ricarica per auto verdi: saranno una ogni 60 km -