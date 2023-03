Auto perde una gomma mentre sfreccia in autostrada | lo pneumatico colpisce un’altra vettura e la fa schizzare in aria Il video choc

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Sono davvero impressionanti queste immagini che arrivano dall’strada Freeway 118 di Chatswort, in California, Stati Uniti: un pick up, che procedeva a tutta velocità, ha improvvisamente perso una delle gomme che ha preso a rotolare facendoin. Nel dettaglio, dalle immagini riprese dalla telecamera montata su una delleche procedeva lungo il tratto di strada si vede ad un certo punto unostaccarsi dal veicolo bianco e finire sotto ad un’utilitnera che sopraggiunge, facendole letteralmente prendere il volo. Fortunatamente, il pick up è riesce ad accostare nella corsia d’emergenzal’altra– dopo una carambola – è tornata in equilibrio ...