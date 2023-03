Auto, ministri Ue: stop definitivo dal 2035 ai motori benzina e diesel. Italia astenuta (Di martedì 28 marzo 2023) Insieme a Roma, anche la Bulgaria si è astenuta. Unico voto contrario è stato espresso dalla Polonia. Favorevole, invece, la Germania, dopo l'intesa sull'utilizzo futuro degli e-fuels raggiunta nel weekend con la Commissione europea Leggi su firenzepost (Di martedì 28 marzo 2023) Insieme a Roma, anche la Bulgaria si è. Unico voto contrario è stato espresso dalla Polonia. Favorevole, invece, la Germania, dopo l'intesa sull'utilizzo futuro degli e-fuels raggiunta nel weekend con la Commissione europea

