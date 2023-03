Auto inquinanti | Pichetto nega l' evidenza | ' Apprezziamo il cambiamento della Ue'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann41605943 : RT @angela__mauro: I carburanti sintetici possono diventare a emissioni zero. I bio-carburanti no. Chiarissimo messaggio da Bruxelles: la… - TotalEUprod : Stop #Auto inquinanti: @GPichetto, L'#Italia si è astenuta, aspettiamo valutazione sui #biocarburanti #28marzo - EffimeraAlkimia : RT @Adnkronos: Stop auto inquinanti dal 2035, via libera Ue ma l'Italia si astiene . #Adnkronos - ItaliaOggi : Auto inquinanti, via libera definitivo della ue allo stop alla vendita dal 2035 - - MauroRomanelli : Allora Giorgina bella, sullo stop alle auto inquinanti nel 2035 s'e' fatta la solita, strepitosa, figura di merda,… -

L'Italia si è astenuta sul regolamento Ue ratificato a maggioranza sullo stop ai motori alimentati a benzina e diesel dal 2035. Secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, quella del ...Il Consiglio dell'Ue ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di Co2 delleche introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal 2035 . Il voto ... ',...I ministri dell'Energia hanno approvato un piano per immatricolaree furgoni nuovi dal 2035 se ... L'Italia si è astenuta nel voto in Consiglio sul regolamento in materia di emissioni...

Stop auto inquinanti dal 2035, ok della Germania: via libera Ue atteso domani. Fallito il tentativo dell'Italia di bloccare la ... Open

I ministri dell'Energia hanno approvato un piano per immatricolare auto e furgoni nuovi dal 2035 se funzionanti ... nel voto in Consiglio sul regolamento in materia di emissioni inquinanti degli ...Nuovo flop per il governo Meloni a Bruxelles. Persa la partita sui biocarburanti, l’esecutivo ha continuato a fare muro contro lo stop alle auto inquinanti dal… Leggi ...