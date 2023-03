Auto green, Urso “Grazie all’Italia si riapre dialogo non ideologico” (Di martedì 28 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Solo Grazie all’Italia è stato possibile riaprire nell’UE un dialogo non ideologico sulla neutralità tecnologica, quando sembrava tutto scontato. Il nostro Paese, attraverso il proprio approccio pragmatico, ha imposto la riapertura della trattativa che ha consentito di raggiungere un primo significativo obiettivo, con la previsione di contemplare l’e-fuel tra i carburanti ammessi. Questa decisione porta con sè una certezza: il motore endotermico sopravvivrà, accanto a quello elettrico, anche dopo il 2035, elemento questo importante per programmare gli investimenti delle imprese”. Lo afferma in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.“L’endotermico è il traino dell’intera filiera dell’Automotive italiano, asse portante della nostra ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Soloè stato possibile riaprire nell’UE unnonsulla neutralità tecnologica, quando sembrava tutto scontato. Il nostro Paese, attraverso il proprio approccio pragmatico, ha imposto la riapertura della trattativa che ha consentito di raggiungere un primo significativo obiettivo, con la previsione di contemplare l’e-fuel tra i carburanti ammessi. Questa decisione porta con sè una certezza: il motore endotermico sopravvivrà, accanto a quello elettrico, anche dopo il 2035, elemento questo importante per programmare gli investimenti delle imprese”. Lo afferma in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo.“L’endotermico è il traino dell’intera filiera dell’motive italiano, asse portante della nostra ...

