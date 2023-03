Auto green, Pichetto “Italia astenuta per apertura su endotermici” (Di martedì 28 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L'Italia si è astenuta perchè è ammessa la possibilità, come da nostra richiesta originaria, di poter avere dal 2035 una continuità con i motori endotermici. Noi siamo produttori di biocarburanti e abbiamo ottenuto il fatto che si possa, prima della verifica del 2026, aprire una discussione per provare che il bilanciamento delle emissioni di carbonio, nel momento della loro produzione e di captazione di anidride carbonica, possa compensare le emissioni prodotte nel momento del loro utilizzo”. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un punto stampa al Consiglio di Bruxelles a margine dell'approvazione del regolamento che vieta la vendita di veicoli leggeri inquinanti con motori a combustione interna dal 2035. “Nei prossimi mesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L'si èperchè è ammessa la possibilità, come da nostra richiesta originaria, di poter avere dal 2035 una continuità con i motori. Noi siamo produttori di biocarburanti e abbiamo ottenuto il fatto che si possa, prima della verifica del 2026, aprire una discussione per provare che il bilanciamento delle emissioni di carbonio, nel momento della loro produzione e di captazione di anidride carbonica, possa compensare le emissioni prodotte nel momento del loro utilizzo”. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, GilbertoFratin, in un punto stampa al Consiglio di Bruxelles a margine dell'approvazione del regolamento che vieta la vendita di veicoli leggeri inquinanti con motori a combustione interna dal 2035. “Nei prossimi mesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Auto green: ???? si astiene e apprezza cambio di posizione della Commissione su nostro invito del 28 febbraio. Veicol… - berlusconi : Ci sono state alcune decisioni discutibili, come il blocco della costruzione di auto non elettriche e quella sulle… - AngeloCiocca : Sulle auto green @ellyesse a Bruxelles non ha dubbi: 'Italia e Germania sbagliano, obiettivi ambiziosi ma raggiungi… - MauroRomanelli : Stop auto inquinanti: Italia isolata in Europa insieme a Polonia e Bulgaria. Case Green: Italia isolata in Europa i… - ACV123090940001 : RT @berlusconi: Ci sono state alcune decisioni discutibili, come il blocco della costruzione di auto non elettriche e quella sulle 'case gr… -