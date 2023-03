Auto elettriche, Timmermans ha vinto: l’Ue approva. Chi ha votato contro (Di martedì 28 marzo 2023) Il dado è tratto. Ha vinto Frans Timmermans e la sua ideologia green: il Consiglio Europeo ha dato il via libera al regolamento sullo stop delle Auto a benzina e diesel. I ministri dell’Energia, dopo l’accordo tra Bruxelles e Berlino, hanno approvato oggi il documento finale. Ora è assicurato: le Auto a benzina e diesel scompariranno dalla produzione in poco più di dieci anni. Una rivoluzione la cui unica novità rispetto alle decisioni del parlamento europeo riguarda una deroga per i motori endotermici alimentati da carburanti sintetici, i famosi e-fuel tedeschi. Al voto, l’Italia si è astenuta così come Romania e Bulgaria. La Polonia invece ha votato contro. Il voto in consiglio Dal punto di vista tecnico, astenersi equivale a votare contro. Però ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 marzo 2023) Il dado è tratto. HaFranse la sua ideologia green: il Consiglio Europeo ha dato il via libera al regolamento sullo stop dellea benzina e diesel. I ministri dell’Energia, dopo l’accordo tra Bruxelles e Berlino, hannoto oggi il documento finale. Ora è assicurato: lea benzina e diesel scompariranno dalla produzione in poco più di dieci anni. Una rivoluzione la cui unica novità rispetto alle decisioni del parlamento europeo riguarda una deroga per i motori endotermici alimentati da carburanti sintetici, i famosi e-fuel tedeschi. Al voto, l’Italia si è astenuta così come Romania e Bulgaria. La Polonia invece ha. Il voto in consiglio Dal punto di vista tecnico, astenersi equivale a votare. Però ...

