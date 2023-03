Auto elettriche - Accordo tra Consiglio e Parlamento Ue per aumentare le colonnine di ricarica (Di martedì 28 marzo 2023) Consiglio e Parlamento europei hanno raggiunto un Accordo allo scopo di aumentare il numero di punti di ricarica per veicoli elettrici e le stazioni di rifornimento d'idrogeno, in particolare presso i principali poli e corridoi di trasporto continentali. Il nuovo regolamento fissa obbiettivi di diffusione obbligatori nel settore stradale, ma anche per la fornitura di elettricità da terra nei porti e lungo le vie navigabili interne, oltre che per la fornitura di elettricità agli aerei in sosta. Lo scopo è tranquillizzare i consumatori sulla disponibilità delle ricariche, ma anche sulla trasparenza dei prezzi, sull'armonizzazione delle opzioni di pagamento e sull'obbligo d'informazione coerenti ai clienti in tutta l'Ue. I punti dell'Accordo. Nel 2025 o nel 2030, secondo l'intesa, dovrà ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 marzo 2023)europei hanno raggiunto unallo scopo diil numero di punti diper veicoli elettrici e le stazioni di rifornimento d'idrogeno, in particolare presso i principali poli e corridoi di trasporto continentali. Il nuovo regolamento fissa obbiettivi di diffusione obbligatori nel settore stradale, ma anche per la fornitura di elettricità da terra nei porti e lungo le vie navigabili interne, oltre che per la fornitura di elettricità agli aerei in sosta. Lo scopo è tranquillizzare i consumatori sulla disponibilità delle ricariche, ma anche sulla trasparenza dei prezzi, sull'armonizzazione delle opzioni di pagamento e sull'obbligo d'informazione coerenti ai clienti in tutta l'Ue. I punti dell'. Nel 2025 o nel 2030, secondo l'intesa, dovrà ...

