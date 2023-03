Auto, da ministri Ue ok a stop motori termici da 2035, Italia si astiene (Di martedì 28 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio Energia dell'Unione Europea ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di CO2 delle Auto, che introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal 2035. Il Governo Italiano si è astenuto.Le nuove regole “mirano a ridurre le emissioni del trasporto su strada, e forniscono la giusta spinta all'industria Automobilistica per passare alla mobilità a emissioni zero, garantendo al contempo una continua innovazione nel settore”, spiega il Consiglio dell'Ue in una nota.Questi gli obiettivi fissati dalle nuove regole: riduzione delle emissioni di CO2 del 55% per le nuove Auto e del 50% per i nuovi furgoni dal 2030 al 2034 rispetto ai livelli del 2021; riduzione del 100% delle emissioni di CO2 sia per le nuove Auto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio Energia dell'Unione Europea ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di CO2 delle, che introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal. Il Governono si è astenuto.Le nuove regole “mirano a ridurre le emissioni del trasporto su strada, e forniscono la giusta spinta all'industriamobilistica per passare alla mobilità a emissioni zero, garantendo al contempo una continua innovazione nel settore”, spiega il Consiglio dell'Ue in una nota.Questi gli obiettivi fissati dalle nuove regole: riduzione delle emissioni di CO2 del 55% per le nuovee del 50% per i nuovi furgoni dal 2030 al 2034 rispetto ai livelli del 2021; riduzione del 100% delle emissioni di CO2 sia per le nuoveche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Auto, da ministri Ue ok a stop motori termici da 2035, Italia si astiene - - Italpress : Auto, da ministri Ue ok a stop motori termici da 2035, Italia si astiene - serenel14278447 : I ministri Ue ratificano lo stop ai motori termici nel 2035 - Max_Deidda : RT @Agenzia_Ansa: I ministri europei dell'Energia hanno ratificato a maggioranza il regolamento sullo stop ai motori termici alimentati a b… - blogsicilia : #notizie #sicilia Auto, da ministri Ue ok a stop motori termici da 2035, Italia si astiene - -