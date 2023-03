Auto a benzina e diesel, stop ufficiale dal 2035: via libera della Ue. L'Italia si è astenuta (Di martedì 28 marzo 2023) Auto, ecco la svolta. I ministri europei dell'Energia hanno ratificato a maggioranza il regolamento sullo stop ai motori termici alimentati a benzina e diesel nel 2035.E-fuel, accordo tra Ue... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 marzo 2023), ecco la svolta. I ministri europei dell'Energia hanno ratificato a maggioranza il regolamento sulloai motori termici alimentati anel.E-fuel, accordo tra Ue...

