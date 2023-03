Aurora Ramazzotti sta organizzando il matrimonio con Goffredo Cerza? No, non è così (Di martedì 28 marzo 2023) Continuano i rumor sull'anello all'anulare della figlia di Michelle Hunziker, al nono mese di gravidanza. Ma la 26enne a Vanity Fair ha raccontato che la verità è un'altra… E voi lo sapete cos'è un promise ring? Leggi su vanityfair (Di martedì 28 marzo 2023) Continuano i rumor sull'anello all'anulare della figlia di Michelle Hunziker, al nono mese di gravidanza. Ma la 26enne a Vanity Fair ha raccontato che la verità è un'altra… E voi lo sapete cos'è un promise ring?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angela20235778 : Innamorata di queste due foto di Aurora Ramazzotti ?? - Barbara26163136 : @laspada6 @teamsoleilsorge E Aurora Ramazzotti opinionista - GianniVaretto : RT @LaStampa: 'E anche oggi non ha partorito'. L'ansiosa (e buffa) attesa di Saba, il gatto di Aurora Ramazzotti @fulviocerutti @lazampa ht… - ParisTulba : RT @LaStampa: 'E anche oggi non ha partorito'. L'ansiosa (e buffa) attesa di Saba, il gatto di Aurora Ramazzotti @fulviocerutti @lazampa ht… - Sabrina00297634 : RT @lazampa: 'E anche oggi non ha partorito'. L'ansiosa (e buffa) attesa di Saba, il gatto di Aurora Ramazzotti @fulviocerutti @lastampa @r… -