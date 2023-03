Aurora Ramazzotti | niente matrimonio | il vero significato del suo anello

Leggi su dilei

(Di martedì 28 marzo 2023) Manca ormai poco alla nascita del figlio die Goffredo Cerza. Una gravidanza resa a tratti difficoltosa dalla costante attenzione mediatica, che in alcuni casi ha generato qualche fake news. L’ultima in ordine temporale riguarda un presuntoimminente per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros. A prendere la parola è stata proprio la diretta interessata, che ha preferito non ignorare le voci in circolazione e spiegare il realedell’che indossa. Cosa significa l’diNo,e Goffredo Cerza non stanno organizzando il loro. La notizia, totalmente ufficiosa, ha fatto il giro del web ...